В Киеве возобновит работу кинотеатр "Зоряный"

Фото: кинотеатр "Зоряный" (wikipedia.org)

Также с кинотеатром планируется реконструировать площадь с фонтаном перед ним

В Киеве в 2019 году возобновит работу кинотеатр "Зоряный", в здании которого ранее располагался штаб "Партии регионов". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Печерской районной государственной администрации.

Сообщается, что в кинотеатре откроют четыре кинозала. Кроме демонстрации фильмов планируется проведение культурно-художественных мероприятий, а также фестивалей и мастер-классов, направленных на популяризацию кинематографа. Также власти намерены обустроить и площадь с фонтаном перед кинотеатром.

Как известно, ранее в здании кинотеатра располагался штаб "Партии регионов". В частности, в 2003 году Киеврада внесла здание "Зоряного" в перечень объектов, подлежащих приватизации. В свою очередь новый владелец кинотеатра должен был обеспечить дальнейшее его функционирование, но не выполнил своих обязательств. В 2015 году прокуратура подала иск о возврате кинотеатра общине Киева, однако проиграла. А в мае 2018 года Киевский городской совет начал процесс возврата "Зоряного" в коммунальную собственность.

Напомним, в Киеве 1 октября прекратил свою работу кинотеатр "Кинопанорама" на улице Шота Руставели. Также 1 октября, прекратил работать частный кинотеатр "Украина", который расположен в центре столицы на ул. Городецкого,5.