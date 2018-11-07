У Києві відновить роботу кінотеатр "Зоряний"

Фото: кінотеатр "Зоряний" (wikipedia.org)

Також з кінотеатром планується реконструювати площу з фонтаном перед ним

У Києві в 2019 році відновить роботу кінотеатр "Зоряний", в будівлі якого раніше розташовувався штаб "Партії регіонів". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Печерської районної державної адміністрації.

Повідомляється, що в кінотеатрі відкриють чотири кінозали. Крім демонстрації фільмів планується проведення культурно-мистецьких заходів, а також фестивалів та майстер-класів, спрямованих на популяризацію кінематографа. Також влада має намір облаштувати і площа з фонтаном перед кінотеатром.

Як відомо, раніше в будівлі кінотеатру розташовувався штаб "Партії регіонів". Зокрема, у 2003 році Київрада внесла будівлю "Зоряного" до переліку об'єктів, що підлягають приватизації. У свою чергу новий власник кінотеатру повинен був забезпечити подальше його функціонування, але не виконав своїх зобов'язань. У 2015 році прокуратура подала позов про повернення громаді кінотеатру Києва, проте програла. А в травні 2018 року Київська міська рада розпочала процес повернення "Зоряного" у комунальну власність.

Нагадаємо, у Києві 1 жовтня припинив свою роботу кінотеатр "Кінопанорама" на вулиці Шота Руставелі. Також 1 жовтня, припинив працювати приватний кінотеатр "Україна", який розташований у центрі столиці на вул. Городецького,5.