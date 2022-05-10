В Киеве возобновили работу четыре центра массовой вакцинации
Фото: в Киеве возобновили работу четыре центра массовой вакцинации (пресс-служба Киевской ОГА)
В Киеве начали работать центры массовой вакцинации. Привиться от COVID-19 жители столицы смогут в ряде торговых центров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Helsi.
При записи в приложении Helsi жители столицы смогут вакцинироваться:
- В ТРЦ Gulliver получить прививку можно с понедельника по субботу с 11:00 до 16:00.
- В ТРЦ Respublika Park пункт массовой вакцинации работает по понедельникам, средам и субботам с 12:00 до 15:00.
- В ТРЦ River Mall – со вторника по воскресенье. Время работы – с 11:00 до 15:00.
- В ТРЦ Универмаг Украина – со вторника по субботу. Время работы – с 10:00 до 17:00.
Также отмечается, что во всех пунктах вакцинации доступны вакцины CoronaVac и Pfizer. Для того, чтобы получить прививку, нужно иметь при себе паспорт, ИНН и мобильный телефон.
Ранее мы сообщали, что COVID-сертификаты с истекшим сроком не будут исчезать из приложения "Дія". Зато документ будет недействительным.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.