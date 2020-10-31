В Киеве возобновили движение по улице, где упал строительный кран

Фото: место падения крана в Киеве (t.me/KyivCityOfficial)

Движение по улице Мишуги в Киеве возобновлено. Там сегодня упал строительный кран.

Об этом сообщает Патрульная полиция Киева.

Напомним, что в субботу в Киеве строительный кран упал стрелой на дорогу. В результате инцидента никто не пострадал, но был поврежден автомобиль Mitsubishi. Также часть улицы была залита бетоном.

Также сегодня в Киеве произошло лобовое столкновение маршрутки и легкового автомобиля. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали люди.

Кроме этого, Шевченковский райсуд Киева отправил под круглосуточный домашний арест на 60 суток подозреваемого в ДТП на Майдане независимости. Также он будет носить электронный браслет.

РБК-Украина писало, что 30 октября вечером в Киеве на Майдане независимости произошло масштабное ДТП. Двое человек погибли, четверо пострадали.