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В Киеве возобновили движение по улице, где упал строительный кран

Киев, Суббота 31 октября 2020 17:02
В Киеве возобновили движение по улице, где упал строительный кран
Фото: место падения крана в Киеве (t.me/KyivCityOfficial)
Автор: Роман Тверденко

Движение по улице Мишуги в Киеве возобновлено. Там сегодня упал строительный кран.

Об этом сообщает Патрульная полиция Киева.

Напомним, что в субботу в Киеве строительный кран упал стрелой на дорогу. В результате инцидента никто не пострадал, но был поврежден автомобиль Mitsubishi. Также часть улицы была залита бетоном.

Также сегодня в Киеве произошло лобовое столкновение маршрутки и легкового автомобиля. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали люди.

Кроме этого, Шевченковский райсуд Киева отправил под круглосуточный домашний арест на 60 суток подозреваемого в ДТП на Майдане независимости. Также он будет носить электронный браслет.

РБК-Украина писало, что 30 октября вечером в Киеве на Майдане независимости произошло масштабное ДТП. Двое человек погибли, четверо пострадали.

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