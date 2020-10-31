У Києві відновили рух по вулиці, де впав будівельний кран

Фото: місце падіння крана в Києві (t.me/KyivCityOfficial)

Рух по вулиці Мишуги в Києві відновлено. Там сьогодні впав будівельний кран.

Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

Нагадаємо, що в суботу в Києві будівельний кран впав стрілою на дорогу. В результаті інциденту ніхто не постраждав, але був пошкоджений автомобіль Mitsubishi. Також частина вулиці була залита бетоном.

Також сьогодні в Києві сталося лобове зіткнення маршрутки і легкового автомобіля. В результаті дорожньо-транспортної пригоди постраждали люди.

Крім цього, Шевченківський райсуд Києва відправив цілодобовий під домашній арешт на 60 діб підозрюваного у ДТП на Майдані незалежності. Також він буде носити електронний браслет.

РБК-Україна писало, що 30 жовтня ввечері в Києві на Майдані незалежності відбулося масштабне ДТП. Двоє людей загинули, четверо постраждали.