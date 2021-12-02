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В Киеве возобновили движение по "синей" ветке метро. Пострадавшую направили в больницу

Автор: Сергей Пышкин

Сегодня в Киеве один из пассажиров метро попал под поезд. После госпитализации потерпевшей - движение "синей" веткой было восстановлено.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook Киевского метрополитена.

"Метрополитен возобновил работу в обычном режиме после случая падения пассажира на пути на станции "Дворец "Украина", - пишет пресс-служба.

Как отмечает ГСЧС, спасатели с помощью носилок достали пострадавшую, которая упала на пути. После этого ее госпитализировали. Сейчас ее состояние неизвестно.

Правоохранители, со своей стороны, устанавливают обстоятельства инцидента.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что на станции "Дворец Украина" пассажир попал под поезд.

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Киевметро