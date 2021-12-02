У Києві відновили рух "синьою" гілкою метро. Потерпілу направили в лікарню

Сьогодні у Києві один з пасажирів метро потрапив під поїзд. Після госпіталізації потерпілої - рух "синьою" гілкою було відновлено.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook Київського метрополітену.
"Метрополітен відновив роботу у звичайному режимі після випадку падіння пасажира на колії на станції "Палац "Україна", - пише пресслужба.
Фото: у Києві відновили рух "синьою" гілкою метро (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Як відзначає ДСНС, рятувальники за допомогою нош дістали потерпілу, яка впала на колії. Після цього її госпіталізували. Наразі її стан невідомий.
Правоохоронці, зі свого боку, встановлюють обставини інциденту.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що на станції "Палац Україна" пасажир потрапив під поїзд.