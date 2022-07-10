UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Киеве возобновили движение шесть троллейбусных маршрутов

Фото: В Киеве возобновили движение шесть троллейбусных маршрутов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В Киеве возобновили движение шести троллейбусных маршрутов, которые были отменены из-за обрыва контактной сети, пострадавшей в результате ракетного обстрела со стороны России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Киевской городской государственной администрации (КГГА) в Telegram.

Так, возобновилось движение троллейбусов по постоянным схемам:

  • № 6 - "Минский массив - Майдан Незалежности";
  • № 18 - "Майдан Незалежности - улица Сошенко";
  • № 25 - "Станция метро "Почайна" - проспект Свободы";
  • № 28 - "Станция метро "Лукьяновская" - проспект Свободы";
  • № 32 - "Улица Северная - улица Сошенко";
  • № 33 - "Минский массив - железнодорожный вокзал Южный".

При этом прекращается движение временных троллейбусных маршрутов:

  • № 6К - "Минский массив - ул. Сырецкая";
  • № 32Д - "Ул. Северная - ул. Сырецкая".

Напомним, 14 марта над Киевом сбили российскую ракету, обломки которой упали на дом на Куреневке.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев