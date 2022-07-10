В Киеве возобновили движение шесть троллейбусных маршрутов

В Киеве возобновили движение шести троллейбусных маршрутов, которые были отменены из-за обрыва контактной сети, пострадавшей в результате ракетного обстрела со стороны России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Киевской городской государственной администрации (КГГА) в Telegram.
Так, возобновилось движение троллейбусов по постоянным схемам:
При этом прекращается движение временных троллейбусных маршрутов:
Напомним, 14 марта над Киевом сбили российскую ракету, обломки которой упали на дом на Куреневке.
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