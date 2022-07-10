У Києві відновили рух шість тролейбусних маршрутів

У Києві відновили рух шести тролейбусних маршрутів, які були скасовані через обрив контактної мережі, що постраждала в результаті ракетного обстрілу з боку Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Київської міської державної адміністрації (КМДА) в Telegram.
Так, відновився рух тролейбусів за постійними схемами:
При цьому припиняється рух тимчасових тролейбусних маршрутів:
Нагадаємо, 14 березня над Києвом збили російську ракету, уламки якої впали на будинок на Куренівці.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.