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У Києві відновили рух шість тролейбусних маршрутів

Фото: у Києві відновили рух шість тролейбусних маршрутів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

У Києві відновили рух шести тролейбусних маршрутів, які були скасовані через обрив контактної мережі, що постраждала в результаті ракетного обстрілу з боку Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Київської міської державної адміністрації (КМДА) в Telegram.

Так, відновився рух тролейбусів за постійними схемами:

  • № 6 - "Мінський масив - Майдан Незалежності";
  • № 18 - "Майдан Незалежності - вулиця Сошенка";
  • № 25 - "Станція метро "Почайна" - проспект Свободи";
  • № 28 - "Станція метро "Лук'янівська" - проспект Свободи";
  • № 32 - "Вулиця Північна - вулиця Сошенка";
  • № 33 - "Мінський масив - залізничний вокзал Південний".

При цьому припиняється рух тимчасових тролейбусних маршрутів:

  • № 6К - "Мінський масив - вул. Сирецька";
  • № 32д - "вул. Північна - вул.Сирецька".

Нагадаємо, 14 березня над Києвом збили російську ракету, уламки якої впали на будинок на Куренівці.

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Київ