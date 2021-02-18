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В Киеве возобновили работу центральные станции метро. Взрывчатки не нашли

Автор: Андрей Козловский

В Киеве открыли для пассажиров две станции метро, которые ранее были закрыты после звонка о минировании. Взрывоопасных предметов не обнаружено.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Как сообщается, станции метро "Майдан Независимости", "Дворец спорта" и пересадку уже проверено. Оказалось, что вызов был ложным.

В настоящее время все станции и пересадочные узлы открыты для пассажиров, а метрополитен работает в обычном режиме.

Напомним, ранее сообщалось, что две вышеупомянутые станции, а также пересадочные узлы закрыли на вход и выход из-за сообщения о минировании.

Также РБК-Украина писало, что в начале февраля в Киеве "заминировали" Центральный железнодорожный вокзал, в связи с чем пассажиров не пускали в здание вокзала. При этом ограничения не сказались на графике прибытия поездов. Позже стало известно, что полицейские задержали "минера" в течение одного часа.

Кроме того, волна минирований прокатилась по Николаеву. В частности, там аноним сообщил о якобы бомбах в нескольких школах. В связи с этим учеников и персонал учебных заведений эвакуировали. В ходе проверки, в которой были задействованы взрывотехники и кинологи, информация о минировании не подтвердилась.

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