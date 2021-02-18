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У Києві відновили роботу центральні станції метро. Вибухівки не знайшли

Автор: Андрій Козловський

У Києві відкрили для пасажирів станцію метро "Майдан Незалежності", яка раніше була зачинене на після дзвінка про мінування. Вибухонебезпечних предметів не виявлено.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

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