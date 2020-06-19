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В Киеве возобновила работу станция метро "Площадь Льва Толстого"

Новости » Происшествия     19.06.2020 - 15:47
В Киеве возобновила работу станция метро "Площадь Льва Толстого"
Фото: станция метро "Площадь Льва Толстого" (РБК-Украина)

Метрополитен работает в обычном режиме

В Киеве станция метро "Площадь Льва Толстого" проверена и открыта для пассажиров. Взрывоопасных предметов не обнаружено.

Об этом сообщает пресс-служба столичного метрополитена.

Сообщается, что метрополитен работает в обычном режиме.

"Станцию "Площадь Льва Толстого" и пересадку открыто на вход и выход. Взрывоопасных предметов не обнаружено", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня днем поступило анонимное сообщение о минировании станции "Площадь Льва Толстого".

Кроме того, 3 июня в полицию поступало сообщение о массовом минировании в Киеве.

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины Киевминирование
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