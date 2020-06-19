В Киеве возобновила работу станция метро "Площадь Льва Толстого"

Метрополитен работает в обычном режиме
В Киеве станция метро "Площадь Льва Толстого" проверена и открыта для пассажиров. Взрывоопасных предметов не обнаружено.
Об этом сообщает пресс-служба столичного метрополитена.
Сообщается, что метрополитен работает в обычном режиме.
"Станцию "Площадь Льва Толстого" и пересадку открыто на вход и выход. Взрывоопасных предметов не обнаружено", - говорится в сообщении.
Напомним, сегодня днем поступило анонимное сообщение о минировании станции "Площадь Льва Толстого".
Кроме того, 3 июня в полицию поступало сообщение о массовом минировании в Киеве.
Читайте нас в Google News и подписывайтесь
Автор: РБК-Украина