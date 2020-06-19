У Києві відновила роботу станція метро "Площа Льва Толстого"

Фото: станція метро "Площа Льва Толстого" (РБК-Україна)

Метрополітен працює у звичайному режимі

У Києві станція метро "Площа Льва Толстого" перевірена і відкрита для пасажирів. Вибухонебезпечних предметів не виявлено.

Про це повідомляє прес-служба столичного метрополітену.

Повідомляється, що метрополітен працює у звичайному режимі.

"Станцію "Площа Льва Толстого" і пересадку відкрито на вхід і вихід. Вибухонебезпечних предметів не виявлено", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні вдень надійшло анонімне повідомлення про замінування станції "Площа Льва Толстого".

Крім того, 3 червня у поліцію надходило повідомлення про масове мінування в Києві.

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Автор: РБК-Україна