В Киеве возобновил работу фуникулер

Фото: Киевский фуникулер (wikimedia.by Oleg Yunakov)

На фуникулере будет действовать обязательный масочный режим

Сегодня, 21 августа, в 12:00 Киевский фуникулер возобновит работу. После открытия там, как во всем общественном транспорте столицы, будет действовать обязательный масочный режим.

Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевпастранс".

В ведомстве сообщают, что фуникулер был закрыт в связи с ежегодными ремонтными работами, во время которых покрасили вагоны, заменили колеса и обновили обшивку. Также провели плановый ремонт машинного зала, заменили шпалы и отремонтировали контактную сеть.

Система безопасности вагонов фуникулера успешно прошла статические и динамические испытания под большой нагрузкой. Кроме того, в кануне открытия вагоны и вестибюли почистили и помыли.

В "Киевпастранс" отметили, что ремонтные работы проводят именно летом, потому что на июль-август приходится самый маленький пассажиропоток - до 2 тысяч пользователей в день.

Напомним, вчера сообщалось, что ежегодный плановый ремонт транспорта был завершен и в Киеве фуникулер возобновит свою работу.

Также РБК-Украина сообщало, что 3 августа фуникулер закрыли на ремонт.

Отметим, что прошлого года открытие фуникулера в Киеве после ремонта перенесли из-за технических неполадок.