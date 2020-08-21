У Києві відновив роботу фунікулер

Фото: Київський фунікулер (wikimedia.by Oleg Yunakov)

На фунікулері діятиме обов’язковий масковий режим

Сьогодні, 21 серпня, о 12:00 Київський фунікулер відновить роботу. Після відкриття там, як у всьому громадському транспорті столиці, діятиме обов’язковий масковий режим.

Про це повідомляє прес-служба КП "Київпастранс".

У відомстві повідомляють, що фунікулер був закритий у зв'язку з щорічними ремонтними роботами, під час яких пофарбували вагони, замінили колеса та оновили обшивку. Також провели плановий ремонт машинного залу, замінили шпали та відремонтували контактну мережу.

Система безпеки вагонів фунікулеру успішно пройшла статичні та динамічні випробування під великим навантаженням. Крім того, в переддень відкриття вагони та вестибюлі почистили та помили.

В "Київпастранс" зауважили, що ремонтні роботи проводять саме влітку, бо на липень-серпень припадає найменший пасажиропотік - до 2 тисяч користувачів на день.

Нагадаємо, вчора повідомлялось, що щорічний плановий ремонт транспорту був завершений і у Києві фунікулер відновить свою роботу.

Також РБК-Україна повідомляло, що 3 серпня фунікулер закрили на ремонт.

Зазначимо, що минулого року відкриття фунікулера в Києві після ремонту перенесли через технічні неполадки.