ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Киеве завтра возобновит работу фуникулер

Киев, Четверг 20 августа 2020 15:22
В Киеве завтра возобновит работу фуникулер
Фото: столичный фуникулер (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Услугами фуникулера можно будет воспользоваться с 12:00

В пятницу, 21 августа, в Киеве возобновит свою работу фуникулер. Ежегодный плановый ремонт транспорта был завершен.

Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Отмечается, что услугами фуникулера можно будет воспользоваться с 12:00.

"Во время планового ежегодного ремонта фуникулера специалисты провели ремонтные работы в машинном зале, заменили шпалы и отремонтировали контактную сеть. Также были заменены колеса вагонов и частично обшивка", - сообщил заместитель председателя КГГА Александр Густелев.

Напомним, 3 августа фуникулер закрыли на ремонт.

Отметим, что в прошлом году открытие фуникулера в Киеве после ремонта перенесли из-за технических неполадок.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины КиевфуникулерКиев
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь