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У Києві фунікулер відновив роботу

Новини » Суспільство    05.09.2019 - 10:59
У Києві фунікулер відновив роботу
Фото: київський фунікулер (РБК-Україна)

Фунікулер був закритий 4 вересня із-за проблем технічних проблем

У Києві відновив роботу фунікулер, який був закритий 4 вересня з-за технічних проблем. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Київської міської державної адміністрації.

Як повідомили комунальники, зупинка роботи фунікулера була викликана проблемами з автоматикою-електронікою.

"Сьогодні з 08:00 київський фунікулер працює в звичайному режимі. Вчора протягом дня фунікулер був закритий у зв'язку з неодноразовою зупинкою автоматики електроніки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві наприкінці серпня "Київпастранс" переніс відкриття фунікулера. Тоді повідомлялося, що після випробування навантаження витяжка троса перевищила допустиму норму.

Також повідомлялося, що в Києві буде обмежено рух поблизу Вокзальній площі. Обмеження діятимуть 7 вересня з 09:00 до 17:00.

Крім цього, "РБК-Україна" писало, що 5 вересня в Києві утворилися масові затори. Зокрема проблеми з рухом були на проспекті Перемоги, Голосіївському проспекті, Великій окружній дорозі і на чотирьох мостах.

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