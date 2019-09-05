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В Киеве образовались многочисленные пробки

Новости » Общество    05.09.2019 - 08:42
В Киеве образовались многочисленные пробки
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Затруднено движение транспорта на четырех мостах

Утром 5 сентября в Киеве утоворились многочисленные пробки, в частности на проспекте Победы, Голосеевском проспекте, Большой окружной дороге и на четырех мостах. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Google Maps.

На правом берегу затруднено движение траспорта на улице Богатырская, улице Семена Скляренко, улице Елены Телиги, улице Дегтяревская, возле метро "Лукьяновская", улице Сечевых стрельцов, улице Набережно-Луговая, возле станции "Почтовая площадь".

В Киеве образовались многочисленные пробкиФото: пробки в Киеве (Google Maps)

Пробки образовались на проспекте Победы, Воздухофлотском проспекте, проспекте Валерия Лобановского, Голосеевском проспекте, Большой Окружной дороге. Затруднено движение транспорта на четырех мостах: Северном и Южном, Дарницком и Патона.

На левом берегу столицы зафиксированы пробки на проспекте Николая Бажана, Дарницком шоссе, проспекте Соборности, а также возле станций метро "Левобережная", "Осокорки", "Славутич".

Напомним, в Киеве 7 сентября частично ограничат движение транспорта вблизи Вокзальной площади.

Ранее РБК-Украина сообщало, что с 10 сентября по 10 ноября на улице Круглоуниверситетской (от пересечения с Крутом спуске к дому № 12) временно ограничат движение транспортных средств с занятием проезжей части и тротуара в связи с прокладкой сетей водоснабжения и канализации.

В Киеве образовались многочисленные пробки В Киеве образовались многочисленные пробки
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