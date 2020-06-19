В Киеве на выходных возможны перебои с водоснабжением: список адресов

С 19 июня по 21 июня в некоторых жилых массивах Киева возможны перебои с водоснабжением. Жителям столицы рекомендуют сделать запасы воды на два дня.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Как сообщается, временные перебои с водоснабжением возможны с 22:00 19 июня по 20:00 21 июня в жилых массивах Новобеличи, Никольская Борщаговка, Нивки и Галаганы, Виноградарь, Святошин, Академгородок и Беличи, а также поселках Горенка и Пуща-Водица. Вода может исчезнуть на верхних этажах домов.

Перебои с водоснабжением связанные с тем, что будут заменяться две большие задвижки на водопроводной насосной станции "Виноградарь-III", поскольку старая запорная арматура уже критически изношена. Такие ремонтные работы без понижения давления в водопроводной сети сделать невозможно.

"Киевводоканал" обеспечит жителей массивов питьевой водой из 9 автоцистерн. Дежурство состоится с 06:00 20 июня по следующим адресам: ул. Правды, 31; ул. Свободы на углу ул. Светлицкого; просп. Свободы, 2; ул. Свободы, 30; ул. Петра Куренного на углу ул. Гната Юры; ул. Гната Юры, 7-Б; ул. Чистяковская, 7; ул. Кулибина, 5-6; ул. Максименко, 10 (Пуща-Водица)

Фото: обеспечение жителей массивов питьевой водой (kyivcity.gov.ru)

Как отмечается, замена запорной арматуры планировалась еще в апреле-мае, однако из-за введения карантина в стране ремонтные работы были перенесены на сегодня. Также в ведомстве отмечают, что выполнение таких работ в ночное время и в выходные дни являются наиболее оптимальным.

Напомним, в Киеве будут проводить ремонт помпового водопроводной станции "Виноградарь-III".

Добавим, Министерство развития общин и территорий Украины назвало условие для уменьшения тарифов на теплоснабжение и горячую воду следующего отопительного сезона.