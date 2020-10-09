В Киеве возможны изменения в работе метро

В Киеве 10 октября возможны изменения в работе метро. Это связано с матчем Лиги наций между футбольными сборными Украины и Германии, который пройдет в столице.
Об этом сообщает пресс-служба "Киевского метрополитена".
Как сообщается, ограничения (закрытие) возможны на вход для пассажиров станции "Олимпийская" перед началом футбольного матча и станций "Олимпийская", "Дворец спорта" и "Площадь Льва Толстого" после его окончания.
Отметим, матч между Украиной и Германией состоится завтра в 21:45.
Напомним, власти Киева будут вынуждены остановить движение общественного транспорта, в частности метро, если больницы не будут справляться с наплывом пациентов с коронавирусом.
Также ранее в Киеве было ограничено движение поездов на зеленой линии метро из-за того, что человек попал под поезд.
Кроме того, РБК-Украина ранее сообщало, что в столице произошел сбой в работе метрополитена. Проблемы наблюдались с работой сервиса электронного билета.