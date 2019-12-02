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В Киеве возможно ограничение движения из-за визита премьера Швеции

Новости » Общество     02.12.2019 - 17:07
В Киеве возможно ограничение движения из-за визита премьера Швеции
Фото: Стефан Левен (tvnewsroom.consilium.europa.eu)

Движение могут ограничивать 3-4 декабря

В Киеве 3-4 декабря в связи с рабочим визитом в Украину премьер-министра Швеции Стефана Левена возможны временные ограничения дорожного движения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

В Управлении государственной охраны Украины предупреждают, что "незначительные ограничения движения" возможны на отдельных участках улиц Голосеевского, Дарницкого, Днепровского, Печерского, Подольского, Шевченковского районов, а также на Бориспольском шоссе.

"Управления государственной охраны Украины совместно с другими правоохранительными органами, согласно своим полномочиям, будет обеспечивать безопасность и предоставлять сопровождение делегации премьер-министра Швеции Стефана Левена во время его рабочего визита 3-4 декабря в Украину", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что с начала декабря разрешено движение транспорта по улице Крещатик в Киеве по субботам, воскресеньям, в праздничные и нерабочие дни.

Напомним, что во время новогодне-рождественских празднований в центре Киева ограничат движение транспорта. Ограничения будут действовать с 14 декабря 2019 года до 12 января 2020 года.

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Новости Украины Киевограничение движения
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