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У Києві можливе обмеження руху через візит прем’єра Швеції

Новини » Суспільство     02.12.2019 - 17:07
У Києві можливе обмеження руху через візит прем’єра Швеції
Фото: Стефан Льовен (tvnewsroom.consilium.europa.eu)

Рух можуть обмежувати 3-4 грудня

У Києві 3-4 грудня у зв’язку із робочим візитом в Україну прем’єр-міністра Швеції Стефана Льовена можливі тимчасові обмеження дорожнього руху. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

В Управлінні державної охорони України попереджають, що "незначні обмеження руху" можливі на окремих ділянках вулиць Голосіївського, Дарницького, Дніпровського, Печерського, Подільського, Шевченківського районів, а також на Бориспільському шосе.

"Управління державної охорони України спільно з іншими правоохоронними органами відповідно до своїх повноважень забезпечуватиме безпеку та надаватиме супровід делегації прем’єр-міністра Швеції Стефана Льовена під час його робочого візиту 3-4 грудня в Україну", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що від початку грудня дозволено рух транспорту вулицею Хрещатик у Києві щосуботи, щонеділі, у святкові та неробочі дні.

Нагадаємо, що під час новорічно-різдвяних святкувань у центрі Києва обмежать рух транспорту. Обмеження будуть діяти з 14 грудня 2019 року до 12 січня 2020 року.

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