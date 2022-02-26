У Києві біля ТЕЦ-6 на Троєщині нові вибухи
Фото: біля Київської ТЕЦ-6 сталася нова серія вибухів (t me milinfolive)
У ніч на 26 лютого в Києві біля ТЕЦ-6 на Троєщині сталися нові вибухи. Противник намагається атакувати станцію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держспецзв'язок.
"Ворог намагається атакувати ТЕЦ-6 в районі Троєщини", - повідомили в Держспецзв'язку.
Там зазначили, що Збройні Сили України ведуть в районі ТЕЦ-6 бій.
Нагадаємо, ввечері 25 лютого біля Київської ТЕЦ-6 на Троєщині сталася серія вибухів.
Зазначимо, вчора у Києві кілька разів включали сирени повітряної тривоги.