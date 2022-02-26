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У Києві біля ТЕЦ-6 на Троєщині нові вибухи

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Київ, Субота 26 лютого 2022 03:06
У Києві біля ТЕЦ-6 на Троєщині нові вибухи Фото: біля Київської ТЕЦ-6 сталася нова серія вибухів (t me milinfolive)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У ніч на 26 лютого в Києві біля ТЕЦ-6 на Троєщині сталися нові вибухи. Противник намагається атакувати станцію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держспецзв'язок.

"Ворог намагається атакувати ТЕЦ-6 в районі Троєщини", - повідомили в Держспецзв'язку.

Там зазначили, що Збройні Сили України ведуть в районі ТЕЦ-6 бій.

Нагадаємо, ввечері 25 лютого біля Київської ТЕЦ-6 на Троєщині сталася серія вибухів.

Зазначимо, вчора у Києві кілька разів включали сирени повітряної тривоги.

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