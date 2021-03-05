ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Києві поблизу одного з університетів невідомі обстріляли автомобілі

Новость на русском → Київ, П'ятниця 05 березня 2021 15:15
У Києві поблизу одного з університетів невідомі обстріляли автомобілі Фото: пошкоджене авто (telegram KyivOperativ)
Автор: Андрій Козловський

У Києві поблизу Національного авіаційного університету (НАУ) невідомі зі зброї почали стріляти по припаркованим автомобілям. Наразі правоохоронці розшукують озброєних злочинців.

Про це повідомляє "Київ Оперативний".

Як повідомляється, невідомі стріляли по вікнам припаркованих автівок. Наразі відомо про три пошкоджених таким чином авто.

"На щастя, жертв та потерпілих серед людей немає. Правоохоронці розшукують озброєних хуліганів", - йдеться у повідомленні.

Фото: пошкоджені авто (telegram KyivOperativ)

Нагадаємо, раніше у Києві сталася стрілянина біля забудови в Голосіївському районі. Група осіб почала стріляти в повітря, після чого зловмисники втекли з місця події на автомобілях. Після цього правоохоронці розшукали та затримали злочинців. Слідчі порушили кримінальну справу за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України - хуліганство.

Також РБК-Україна писало, що ввечері 22 лютого у Харкові посеред вулиці застрелили чоловіка. Для пошуку стрілка вводили спеціальну поліцейську операцію.

Нападником виявився 50-річний чоловік. Йому загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Надзвичайні події Стрільба
NEWS
Загострення на Донбасі: біля Мар'їнки отримав поранення боєць ЗСУ
Загострення на Донбасі: біля Мар'їнки отримав поранення боєць ЗСУ
DAILY
Соціолог Олексій Антипович: Україна знову потребує "гетьмана"
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Соціолог Олексій Антипович: Україна знову потребує "гетьмана"