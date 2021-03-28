Из-за прорыва трубопровода без тепла остались 130 домов в Киеве

Из-за прорыва магистрального трубопровода на улице Рибальской в Киеве теплоснабжение временные приостановлено для 133 домов. Работы по устранению аварии продолжаются.

Об этом сообщает пресс-служба коммунального предприятия " Киевтеплоэнерго ".

Как отметили в пресс-службе, прорыв произошел в воскресенье, 28 марта в 13:50 на вл. Рыбальской, 13.

"Это повреждение магистрального трубопровода диаметром 600 мм с вытеканием теплоносителя на поверхность. Его сразу было оперативно локализовала аварийная бригада КП "Киевтеплоэнерго", - говорится в сообщении.

Аварийная бригада КП "Киевтеплоэнерго" работает над ликвидацией повреждения трубопровода. Сейчас начаты ремонтные работы. На время их проведения услуги теплоснабжения временно приостановлены для 133 домов.

По данным пресс-службы, трубопровод, где произошло повреждение, был проложен в 1974 году.