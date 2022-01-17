В Киеве возле метро "Вокзальная" нашли окровавленный труп
Фото: полиция (Виталий Носач, РБК-Украина)
Возле станции метро "Вокзальная" в Киеве обнаружили окровавленное тело мужчины. На месте работают медики и правоохранители.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Киев Оперативный".
"На Вокзальной, у входа в метро, обнаружено тело мертвого мужчины. Очевидцы говорят, что человек весь в крови. Сейчас на месте работают врачи и правоохранители. Информация уточняется", - сказано в сообщении.
Фото: (Kyiv Operative)
Фото: (Kyiv Operative)
Напомним, в Тернопольской области 22 декабря умер мужчина от переохлаждения. Его тело с признаками обморожения нашли на улице знакомые.