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У Києві біля метро "Вокзальна" знайшли закривавлений труп

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Київ, Понеділок 17 січня 2022 11:34
У Києві біля метро "Вокзальна" знайшли закривавлений труп Фото: поліція (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ольга Белей

Біля станції метро "Вокзальна" в Києві виявили закривавлене тіло чоловіка. На місці працюють медики та правоохоронці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Київ Оперативний".

"На Вокзальній, біля входу в метро, виявлено тіло мертвого чоловіка. Очевидці кажуть, що людина вся в крові. Зараз на місці працюють лікарі та правоохоронці. Інформація уточнюється", - сказано в повідомленні.

У Києві біля метро &quot;Вокзальна&quot; знайшли закривавлений труп

Фото: (Kyiv Operative)

У Києві біля метро &quot;Вокзальна&quot; знайшли закривавлений трупФото: (Kyiv Operative)

Нагадаємо, у Тернопільській області 22 грудня помер чоловік від переохолодження. Його тіло з ознаками обмороження знайшли на вулиці знайомі.

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