В Украине уже есть первая жертва морозов: мужчина замерз насмерть
В Тернопольской области 22 декабря умер мужчина от переохлаждения. Его тело с признаками обморожения нашли на улице знакомые.
Об этом сообщает ГСЧС Тернопольской области.
Детали трагического случая
Смерть мужчины настала в селе Веселая Кременецкой территориальной громады Кременецкого района. Его труп нашли на территории одного из домохозяйств.
По результатам проведенной судебно-медицинской экспертизы установлено, что причина смерти – общее переохлаждение организма.
Отметим, что всего с начала 2021 года из-за переохлаждения в Тернопольской области пострадали 45 человек. Из них 38 получили травмы, а 7 погибли.
Прогнозы синоптиков
Как отмечает синоптик Наталка Диденко, уже с пятницы, 24 декабря, в Украину придет воздушная масса потеплее, и не одна, а с осадками и сильным ветром.
"В выходные потеплеет до оттепели, мокрый снег будет переходить в дождь", - рассказала синоптик.
Напомним, что в Карпатах объявлено штормовое предупреждение.