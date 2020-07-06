В Киеве возле кинотеатра "Жовтень" произошла драка со стрельбой

Фото: пистолет и патроны (facebook.com kyivpatrol)

Патрульным пришлось применить силу при задержании нарушителей

В Киеве возле кинотеатра "Жовтень" граждане устроили драку со стрельбой. Патрульные полицейские задержали мужчин.

Об этом сообщает столичная патрульная полиция в своем Facebook.

Правоохранители получили вызов около 5 часов утра. Очевидцы утверждали, что у кинотеатра происходит драка со стрельбой.

Предварительно инспекторы выяснили, что между компаниями произошел конфликт, в ходе которого двое мужчин избили других, угрожали и стреляли из пистолета. Во время общения с патрульными нарушители вели себя агрессивно, игнорировали их требования и пытались затеять драку.

"Патрульным пришлось задержать граждан с применением физической силы и наручников. На одного из них инспекторы составили протоколы по ст. 185 (Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского) и постановление по ч. 1 ст. 178 (Распитие алкогольных напитков в запрещенных законом местах или появление в общественных местах в пьяном виде) КоАП", - указано в сообщении.

Напомним, президент Владимир Зеленский требует от генпрокурора и главы МВД обеспечить координацию работы по недопущению эскалации насилия на улицах страны; это требование он выдвинул из-за драки со стрельбой, произошедшей в Киеве в субботу.

Как писало РБК-Украина, 4 июля в центре Киева произошла потасовка со стрельбой, пострадали три человека: полиция открыла дело.

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Автор: Юлия Струк