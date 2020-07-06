У Києві біля кінотеатру "Жовтень" сталася бійка зі стріляниною

Фото: пістолет і патрони (facebook.com kyivpatrol)

Патрульним довелося застосувати силу при затриманні порушників

У Києві біля кінотеатру "Жовтень" громадяни вчинили бійку зі стріляниною. Патрульні поліцейські затримали чоловіків.

Про це повідомляє столична патрульна поліція у своєму Facebook.

Правоохоронці отримали виклик близько 5-ї години ранку. Очевидці стверджували, що біля кінотеатру відбувається бійка зі стріляниною.

Попередньо інспектори з'ясували, що між компаніями відбувся конфлікт, під час якого двоє чоловіків побили інших, погрожували та стріляли з пістолета. Під час спілкування з патрульними порушники поводили себе агресивно, ігнорували їх вимоги та намагалися вчинити бійку.

"Патрульним довелося затримати громадян із застосуванням фізичної сили та кайданок. На одного з них інспектори склали протоколи за ст. 185 (Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського) та постанову за ч. 1 ст. 178 (Розпивання алкогольних напоїв у заборонених законом місцях або поява у громадських місцях у п'яному вигляді) КУпАП", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський вимагає від генпрокурора та глави МВС забезпечити координацію роботи по недопущенню ескалації насильства на вулицях країни; цю вимогу він висунув через бійку зі стріляниною, що сталася в Києві у суботу.

Як писало РБК-Україна, 4 липня у центрі Києва сталася бійка зі стріляниною, постраждали троє людей: поліція відкрила справу.

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Автор: Юлия Струк