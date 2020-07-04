Зеленский обратился к силовикам из-за стрельбы в Киеве

Президент призвал силовиков принять эффективные превентивные меры
Президент Украины Владимир Зеленский требует от генерального прокурора и министра внутренних дел обеспечить координацию работы по недопущению эскалации насилия на улицах страны. Такое требование было выдвинуто из-за драки со стрельбой, которая произошла в Киеве.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Зеленский отметил, что нарушения общественного порядка, незаконный оборот и применение оружия, многочисленные нападения на граждан, в том числе с применением насилия, вызывают серьезную обеспокоенность.
При этом президент призвал силовиков принять эффективные превентивные меры для предотвращения нарушения правопорядка.
Напомним, 4 июля в центре Киева произошла драка со стрельбой, пострадали трое людей: полиция открыла дело.
Кроме того, охранников "Арена сити", где произошла драка, привлекут к ответственности за бездействие.
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Автор: РБК-Украина