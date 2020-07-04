ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Зеленский обратился к силовикам из-за стрельбы в Киеве

Новости » Политика     04.07.2020 - 21:21
Зеленский обратился к силовикам из-за стрельбы в Киеве
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Президент призвал силовиков принять эффективные превентивные меры

Президент Украины Владимир Зеленский требует от генерального прокурора и министра внутренних дел обеспечить координацию работы по недопущению эскалации насилия на улицах страны. Такое требование было выдвинуто из-за драки со стрельбой, которая произошла в Киеве.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Зеленский отметил, что нарушения общественного порядка, незаконный оборот и применение оружия, многочисленные нападения на граждан, в том числе с применением насилия, вызывают серьезную обеспокоенность.

При этом президент призвал силовиков принять эффективные превентивные меры для предотвращения нарушения правопорядка.

Напомним, 4 июля в центре Киева произошла драка со стрельбой, пострадали трое людей: полиция открыла дело.

Кроме того, охранников "Арена сити", где произошла драка, привлекут к ответственности за бездействие.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины Владимир ЗеленскийСтрельбаКиев
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь