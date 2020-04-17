В Киеве возле храмов будет дежурить полиция

В Киеве на пасхальных выходных возле 179 храмов будут дежурить полиция и военнослужащие Национальной гвардии в рамках карантинных мер для предотвращения распространения коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Киева.

Сообщается, что правоохранители заступят на службу у храмов с вечера накануне Пасхи.

"Приоритетной задачей полицейских во время запланированных мероприятий будет профилактическая работа с верующими и контроль за соблюдением гражданами карантинных ограничений", - говорится в сообщении.

Напомним, в Житомире ввели запрет на посещение храмов, а также на участие в массовых религиозных мероприятиях во время пасхальных праздников.

Кроме того, в Мукачево на период пасхальных праздников закрывают все церкви. Также прекращают работу все учреждения, рынки, учреждения на территории Мукачева и шести сел, входящих в состав ОТО.

Отметим, коронавирус продолжает распространяться в Украине. За сутки заразились З97 человек, умерло от осложнений болезни 8. На данный момент подтвержден диагноз COVID-19 у 4662 украинца, зафиксировано 125 летальных случаев, 246 пациентов выздоровели.