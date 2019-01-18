В Киеве восстановлено движение на зеленой ветке метро

Фото: метро Киева (РБК-Украина)

Метро работает в обычном режиме

В Киеве движение на зеленой ветке метро восстановлено. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter коммунального предприятия Киевский метрополитен.

Метро работает в обычном режиме.

Ранее сообщалось, что в Киеве произошел сбой на зеленой ветке метрополитена, поезда курсируровали от станции "Красный хутор" до "Золотых ворот". Сбой произошел из-за ошибки поезда возле станции "Кловская".

Ранее сообщалось, что в Киеве еще две станции метро обустроят для людей с инвалидностью. Речь идет о станции метро "Сырец" и "Политехнический институт". В частности, обустроят дополнительные стационарные поручни возле подъемников, а также установят видеокамеры для телеконтроля за всеми зонами станции.

РБК-Украина писало, что бесплатный проезд для пенсионеров и инвалидов в киевском метрополитене не будет отменен.

Отметим, что Кабинет министров Украины направит 2,5 млрд гривен на строительство метро на Виноградарь. По словам премьер-министра Владимира Гройсмана, сумму выделят в рамках программ инфраструктурного развития регионов.