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В Киеве восстановлено движение на зеленой ветке метро

Новости » Общество    18.01.2019 - 12:43
В Киеве восстановлено движение на зеленой ветке метро
Фото: метро Киева (РБК-Украина)

Метро работает в обычном режиме

В Киеве движение на зеленой ветке метро восстановлено. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter коммунального предприятия Киевский метрополитен.

Метро работает в обычном режиме.

В Киеве восстановлено движение на зеленой ветке метроРанее сообщалось, что в Киеве произошел сбой на зеленой ветке метрополитена, поезда курсируровали от станции "Красный хутор" до "Золотых ворот". Сбой произошел из-за ошибки поезда возле станции "Кловская".

Ранее сообщалось, что в Киеве еще две станции метро обустроят для людей с инвалидностью. Речь идет о станции метро "Сырец" и "Политехнический институт". В частности, обустроят дополнительные стационарные поручни возле подъемников, а также установят видеокамеры для телеконтроля за всеми зонами станции.

РБК-Украина писало, что бесплатный проезд для пенсионеров и инвалидов в киевском метрополитене не будет отменен.

Отметим, что Кабинет министров Украины направит 2,5 млрд гривен на строительство метро на Виноградарь. По словам премьер-министра Владимира Гройсмана, сумму выделят в рамках программ инфраструктурного развития регионов.

В Киеве восстановлено движение на зеленой ветке метро В Киеве еще две станции метро обустроят для людей с инвалидностью
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