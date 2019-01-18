У Києві відновлено рух на зеленій вітці метро

Фото: метро Києва (РБК-Україна)

Метро працює у звичайному режимі

У Києві рух на зеленій вітці метро відновлено. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter комунального підприємства Київський метрополітен.

Метро працює у звичайному режимі.

Раніше повідомлялось, що у Києві стався збій на зеленій гілці метрополітену, поїзди курсували від станції "Червоний хутір" до "Золотих воріт". Збій стався через поломку поїзда біля станції "Кловська".

Раніше повідомлялось, що у Києві ще дві станції метро облаштують для людей з інвалідністю. Мова йде про станції метро "Сирець" та "Політехнічний інститут". Зокрема, облаштують додаткові стаціонарні поручні біля підйомників, пандусів та візкових з’їздів, а також встановлять відеокамери для телеконтролю за всіма зонами станції.

Також РБК-Україна писало, що безкоштовний проїзд для пенсіонерів та інвалідів у київському метрополітені скасовано не буде.

Відзначимо, що Кабінет міністрів України направить 2,5 млрд гривень на будівництво метро на Виноградар. За словами прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, суму виділять у рамках програм інфраструктурного розвитку регіонів.