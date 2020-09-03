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В Киеве восстановили электроснабжение после аварии

Автор: РБК-Украина

Электроснабжение подстанции "Приорская", где ранее аварийно отключился трансформатор, восстановили. Речь идет о домах в Шевченковском, Святошинском, Соломянском и Подольском районах.

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Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Водоснабжение и водоотведение в зоне отключения нормализовали.

Отметим, в связи с аварией без электроснабжения оказались около 650 жилых и 800 частных домов на Виноградаре.

Напомним, в августе в районе Майдана Независимости произошла авария на электросетях, в связи с этим были обесточены "Большой" и "Малый" фонтаны.

Ранее сообщалось, что в центре Киева из-за аварии без света остались две улицы.

Кроме того, 17 августа в центре Киева произошла авария, из-за которой 71 дом остался без света.

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