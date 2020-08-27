ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Центр Киева из-за аварии остался без света

Киев, Четверг 27 августа 2020 17:23
Центр Киева из-за аварии остался без света
Фото: Майдан Независимости (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

В Киеве в районе Майдана Независимости произошла авария на электросетях. В связи с этим были обесточены "Большой" и "Малый" фонтаны, часть торгового центра "Глобус" и ближайшие жилые дома.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Отмечается, что электроснабжение планируют восстановить около 20:00.

Фонтаны на Майдане Независимости заработают после восстановления электроснабжения.

Напомним, ранее сообщалось, что в центре Киева из-за аварии без света остались две улицы.

Кроме того, 17 августа в центре Киева произошла авария, из-за которой 71 дом остался без света.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Киевавариясвет
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь