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В Киеве возобновляют движение еще пять маршрутов троллейбусов

Фото: в Киеве восстанавливают движение еще пять маршрутов троллейбусов (chernigiv.rada.gov.ua)
Автор: Евгений Прокопенко

На улице Кирилловской продолжается восстановление троллейбусной сети, поврежденной российским ракетным обстрелом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.

Специалисты службы энергетического обеспечения КП "Киевпастранс" заменят 2225 метров контактного провода.

Уже в это воскресенье движение троллейбусов по улице Кирилловской возобновится. Речь идет о маршрутах № 6, 18, 25, 28, 33.

После этих работ восстановят поврежденные троллейбусные контакты на площади Валерия Марченко, проспекте Победы и улице Юрия Ильенко, которые также были повреждены из-за военной агрессии РФ.

Напомним, 14 марта над Киевом сбили российскую ракету. Ее обломки упали на дом на Куреневке.

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Киев