У Києві відновлюють рух ще п'ять маршрутів тролейбусів

На вулиці Кирилівській триває відновлення тролейбусної мережі, пошкодженої російським ракетним обстрілом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.
Фахівці Служби енергетичного забезпечення КП "Київпастранс" замінять 2225 метрів контактного дроту.
Вже цієї неділі рух тролейбусів вулицею Кирилівською відновиться. Ідеться про маршрути № 6, 18, 25, 28, 33.
Після цих робіт відновлять пошкоджені тролейбусні контакти на площі Валерія Марченка, проспекті Перемоги та вулиці Юрія Іллєнка, які також були пошкоджені через військову агресію РФ.
Нагадаэмо, 14 березня над Києвом збили російську ракету. Її уламки впали на будинок на Куренівці.
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