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В Киеве в воскресенье ожидается туман

Автор: Роман Тверденко

В Киеве ожидается туман в воскресенье, 20 декабря. Жителей предупреждают о плохой видимости.

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Об этом сообщает Киевская государственная госадминистрация.

В связи с туманом ночью и утром в воскресенье ожидается видимость в пределах 200-500 метров. Объявлен первый уровень опасности, желтый.

В связи с этим, киевские власти рекомендуют водителям снизить скорость движения в этот период, включить противотуманные фары при наличии вместе с ближним светом, придерживаться безопасной дистанции к другим автомобилям, при остановке включать аварийную световую сигнализацию, избегать резких маневров на дороге.

Ранее синоптики сообщали, что с завтрашнего дня и до 23 декабря на Днепровских водохранилищах (кроме Каховского водохранилища) ожидается усиление ледовых явлений. Причиной тому является снижение температуры.

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