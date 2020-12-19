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У Києві у неділю очікується туман

Автор: Роман Тверденко

У Києві очікується туман у неділю, 20 грудня. Мешканців попереджають про погану видимість.

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Про це повідомляє Київська державна держадміністрація.

У зв'язку з туманом вночі та вранці в неділю очікується видимість в межах 200-500 метрів. Оголошено перший рівень небезпеки, жовтий.

У зв'язку з цим, київська влада рекомендує водіям знизити швидкість руху в цей період, включити протитуманні фари при наявності разом з ближнім світлом, дотримуватися безпечної дистанції до інших автомобілів, при зупинці вмикати аварійну світлову сигналізацію, уникати різких маневрів на дорозі.

Раніше синоптики повідомляли, що з завтрашнього дня і до 23 грудня на Дніпровських водосховищах (окрім Каховського водосховища) очікується посилення льодових явищ. Причиною того є зниження температури.

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