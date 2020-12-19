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Лед на реках и туман: в Украине ухудшится погода

Киев, Суббота 19 декабря 2020 09:39
Лед на реках и туман: в Украине ухудшится погода
Фото: туман в Киеве (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Украине в субботу. Ожидается усиление ледовых явлений.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

С завтрашнего дня и до 23 декабря на Днепровских водохранилищах (кроме Каховского водохранилища) ожидается усиление ледовых явлений. Причиной тому является снижение температуры.

Также синптики предупредили о тумане в Украине. Утром в западных областях туман, видимость 200-500 м.

Напомним, погода в Украине принесет оттепель до конца года и в период новогодних праздников, а в некоторых регионах столбики термометров вообще поднимутся до +16 градусов, что является аномальным для этого времени года.

РБК-Украина писало, что 18-19 декабря в Украине существенных осадков не ожидается. На северо-востоке местами гололедица.

Издание писало, что погода в Украине оказывалась под влиянием антициклона Yadigar. Он разгуляется по стране, оттеснив атмосферный фронт на восток.

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