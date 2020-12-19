ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Киеве в воскресенье ожидается туман

Киев, Суббота 19 декабря 2020 21:52
В Киеве в воскресенье ожидается туман
Фото: туман в Киеве (РБК-Украина)
Автор: Роман Тверденко

В Киеве ожидается туман в воскресенье, 20 декабря. Жителей предупреждают о плохой видимости.

Об этом сообщает Киевская государственная госадминистрация.

В связи с туманом ночью и утром в воскресенье ожидается видимость в пределах 200-500 метров. Объявлен первый уровень опасности, желтый.

В связи с этим, киевские власти рекомендуют водителям снизить скорость движения в этот период, включить противотуманные фары при наличии вместе с ближним светом, придерживаться безопасной дистанции к другим автомобилям, при остановке включать аварийную световую сигнализацию, избегать резких маневров на дороге.

Ранее синоптики сообщали, что с завтрашнего дня и до 23 декабря на Днепровских водохранилищах (кроме Каховского водохранилища) ожидается усиление ледовых явлений. Причиной тому является снижение температуры.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Общество Погода

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь