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В Киеве из-за военного забега на полдня перекроют улицы на Печерске

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Украина, Суббота 09 октября 2021 13:49
В Киеве из-за военного забега на полдня перекроют улицы на Печерске Фото: часть Печерска перекроют из-за военного забега (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В воскресенье, 10 октября, с 07:00 до 13:00 в центре столицы состоится массовое спортивное мероприятие "Легкоатлетический пробег Украинский военный забег/Military Run UA". В связи с этим будет ограничено движение транспорта по маршруту проведения мероприятия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА.

По данным МВД Украины, с 06:00 до 13: 00 будет перекрыто движение автотранспорта на:

  • улице Михаила Грушевского (от улицы Садовой);
  • Арсенальной площади;
  • улице Ивана Мазепы;
  • Площади Славы;
  • улице Лаврской;
  • улице Запечерной;
  • Аллеи Героев Крут;
  • Парковой дороге;
  • Петровской аллее.

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