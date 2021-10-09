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У Києві через військовий забіг на півдня перекриють вулиці на Печерську

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Україна, Субота 09 жовтня 2021 13:49
У Києві через військовий забіг на півдня перекриють вулиці на Печерську Фото: частину Печерська перекриють через військовий забіг (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У неділю, 10 жовтня, з 07:00 до 13:00 у центрі столиці відбудеться масовий спортивний захід "Легкоатлетичний пробіг Український військовий забіг/Military Run UA". У зв’язку з цим буде обмежено рух транспорту за маршрутом проведення заходу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМДА.

За даними МВС України, з 06:00 до 13:00 буде перекрито рух автотранспорту на:

  • вулиці Михайла Грушевського (від вулиці Садової);
  • Арсенальній площі;
  • вулиці Івана Мазепи;
  • Площі Слави;
  • вулиці Лаврській;
  • вулиці Запечерній;
  • алеї Героїв Крут;
  • Парковій дорозі;
  • Петрівській алеї.

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