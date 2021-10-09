У Києві через військовий забіг на півдня перекриють вулиці на Печерську
Фото: частину Печерська перекриють через військовий забіг (Віталій Носач, РБК-Україна)
У неділю, 10 жовтня, з 07:00 до 13:00 у центрі столиці відбудеться масовий спортивний захід "Легкоатлетичний пробіг Український військовий забіг/Military Run UA". У зв’язку з цим буде обмежено рух транспорту за маршрутом проведення заходу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМДА.
За даними МВС України, з 06:00 до 13:00 буде перекрито рух автотранспорту на:
- вулиці Михайла Грушевського (від вулиці Садової);
- Арсенальній площі;
- вулиці Івана Мазепи;
- Площі Слави;
- вулиці Лаврській;
- вулиці Запечерній;
- алеї Героїв Крут;
- Парковій дорозі;
- Петрівській алеї.