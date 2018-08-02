В Киеве водитель выстрелил в участника перекрытия дороги

Полиция объявила план "Перехват"

В Киеве водитель автомобиля Volkswagen выстрелил в ногу одному из участников акции протеста, которые перекрыли дорогу на улице Туполева. Об этом сообщила пресс-служба полиции в Facebook.

Объявлен план "Перехват", следственно-оперативная группа Святошинского управления полиции устанавливает обстоятельства травмирования мужчины.

"Потерпевший был среди участников акции, которые перекрыли дорогу, водитель автомобиля Volkswagen выстрелил ему в ногу, предварительно - из пневматического оружия", - сообщили в полиции.

Полиция установила, что люди перекрыли дорогу на улице Туполева, однако такие действия возмутили одного из водителей, он вышел из авто и выстрелил одному из протестующих в ногу, после чего уехал с места происшествия.

Пострадавшему, который получил касательное ранение, оказали медицинскую помощь.

Полиция устанавливает обстоятельства травмирования мужчины на улице Туполева в Святошинском районе (ОБНОВЛЕНО) Потерпевший был... Опубликовано Полиция Киева Среда, 1 августа 2018 г.

Напомним, в Подольском районе Киева было приостановлено движение транспорта после обезвреживаниz гранаты на территории улицы Верхний Вал.