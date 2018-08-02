У Києві водій вистрелив в учасника перекриття дороги

Поліція оголосила план "Перехоплення"

У Києві водій автомобіля Volkswagen вистрілив в ногу одному з учасників акції протесту, які перекрили дорогу на вулиці Туполєва. Про це повідомила прес-служба поліції у Facebook.

Оголошено план "Перехоплення", слідчо-оперативна група Святошинського управління поліції встановлює обставини травмування чоловіка.

"Потерпілий був серед учасників акції, які перекрили дорогу, водій автомобіля Volkswagen вистрілив йому в ногу, попередньо - з пневматичної зброї", - повідомили у поліції.

Поліція встановила, що люди перекрили дорогу на вулиці Туполєва, проте такі дії обурили одного із водіїв, він вийшов із авто і вистрілив одному з протестувальників у ногу, після чого поїхав з місця події.

Потерпілому, який отримав дотикове поранення, надали медичну допомогу.

Поліція встановлює обставини травмування чоловіка на вулиці Туполєва у Святошинському районі (ОНОВЛЕНО) Потерпілий був... Опубліковано Поліція Києва Середа, 1 серпня 2018 р.

Нагадаємо, в Подільському районі Києва було призупинено рух транспорту після знешкодження гранати на території вулиці Верхній Вал.