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В Киеве из-за визита Шольца возможны ограничения движения транспорта

Автор: Анастасия Рокитна

Сегодня в Киев приедет канцлер Германии Олаф Шольц. Из-за его визита возможны временные ограничения дорожного движения.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Управление государственной охраны Украины.

14 февраля в связи с рабочим визитом в Украину Шольца возможны временные ограничения дорожного движения в центральной части города Киева, а также на некоторых улицах Дарницкого района.

Напомним, министры иностранных дел Германии, Франции и Канады согласовали позиции накануне визита канцлера Германии в Киев и Москву.

Отметим, стало известно, о чем канцлер Германии будет разговаривать с Путиным.

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