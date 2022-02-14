В Киеве из-за визита Шольца возможны ограничения движения транспорта

Сегодня в Киев приедет канцлер Германии Олаф Шольц. Из-за его визита возможны временные ограничения дорожного движения.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Управление государственной охраны Украины.
14 февраля в связи с рабочим визитом в Украину Шольца возможны временные ограничения дорожного движения в центральной части города Киева, а также на некоторых улицах Дарницкого района.
Напомним, министры иностранных дел Германии, Франции и Канады согласовали позиции накануне визита канцлера Германии в Киев и Москву.
Отметим, стало известно, о чем канцлер Германии будет разговаривать с Путиным.