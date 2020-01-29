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В Києві через візит Помпео перекриють рух

Новини » Суспільство     29.01.2020 - 18:52
В Києві через візит Помпео перекриють рух
Фото: Майк Помпео (flickr.com/gageskidmore)

Обмеження у зв'язку з візитом держсекретаря США будуть діяти з 30 січня по 1 лютого

У Києві з четверга по суботу, з 30 січня по 1 лютого, у зв'язку з візитом державного секретаря Сполучених Штатів Майка Помпео можливі тимчасові незначні обмеження дорожнього руху. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Управління державної охорони України.

Як повідомляється, ймовірні обмеження дорожнього руху можливі на Бориспільському шосе.

Також зазначається, що Управління держохорони України спільно з іншими правоохоронними органами будуть забезпечувати безпеку і надавати супровід делегації Сполучених Штатів на території України протягом всього візиту.

Нагадаємо, у Державному департаменті США підтвердили, що держсекретар Майк Помпео відвідає Україну 30 січня. При цьому зазначалося, що його візит триватиме три дні - до 1 лютого. Після України держсекретар відвідає Білорусь, Казахстан і Узбекистан.

Раніше держсекретар США Майк Помпео повідомив, що 2020 року відвідає Україну. Однак жодних подробиць і дату свого візиту глава американського Держдепу не повідомив.

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