В Киеве вернули плату за парковку и будут эвакуировать авто нарушителей

В Киеве с 16 мая по решению Киевсовета возобновлена оплата за парковку. Автомобили, которые припаркованы с нарушением будут эвакуированы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление, которое сделал первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

"Парковка платная в будни с 8:00 до 22:00. В другое время в будни и в выходные парковка бесплатная", - рассказал Поворозник.

По его словам, оплатить за парковку можно через "Киев цифровой". В приложении оплата начисляется, пока продолжается парковка, независимо от местонахождения авто.

"На муниципальных паркингах не принимают оплату наличными. Только через приложение. Во время воздушной тревоги инспекторы не имеют права штрафовать водителей", - сказал Поворозник.