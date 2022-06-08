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У Києві повернули плату за паркування та будуть евакуювати авто порушників

Фото: авто порушників будуть евакуювати (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У Києві з 16 травня за рішенням Київради відновлено оплату за паркування. Автомобілі, які припарковані з порушенням будуть евакуйовані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву, яку зробив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

"Паркування платне у будні з 8:00 до 22:00. В інший час у будні та у вихідні паркування безкоштовне", - розповів Поворозник.

За його словами, оплатити за паркування можна через "Київ цифровий". У застосунку оплата нараховується, доки триває паркування, незалежно від місцезнаходження авто.

"На муніципальних паркінгах не приймають оплату готівкою. Лише через застосунок. Під час повітряної тривоги інспектори не мають права штрафувати водіїв", - сказав Поворозник.

Нагадаємо, з 16 травня у Києві відновили оплату за паркування. Відповідне рішення ухвалила Київська міськрада.

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